華焗增開支 緩解地方債

今年赤字規模料3.88萬億 中國近年施以積極財政政策支持經濟，且明言今年繼續加力，目標赤字率為3%，按年升0.2個百分點，赤字規模3.88萬億元（人民幣‧下同），是連續兩年赤字規模下降後首現回升。雖然官方預測只見來自中央財赤規模的增量，但分析指這主要出於防範風險考慮，由中央承擔更多槓桿，再轉移給地方政府的支持，即使3月地方收入增加帶動整體財政收入增速轉正，4月更提速至雙位數，惟大部分地區仍遠未拆解財赤炸彈。

首4月財政支出8.6萬億 單計今年3月及4月，據財政部數據測算，來自地方各省的財政收入均約1.08萬億元，比去年同期分別急增12.32%及63.88%。以今年首4個月計，則達4.56萬億元，按年大增14.8%，升幅比今年首季擴大9.8個百分點，亦明顯高於首4個月中央財政收入的8.6%升幅。全國整體財政收入於上季按年僅轉增0.5%至6.23萬億元，首4個月則升11.9%至8.31萬億元。

不過，首4個月內地財政支出規模高達8.64萬億元，按年增速維持6.8%，意味支出繼續大於收入；加上另一本帳即政府性的基金預算收支情況，受土地出讓相關收入影響下，同在首4個月呈入不敷支。值得留意是，兩本帳的廣義赤字規模於上季已創同期次高，僅低於2020年同期。據外媒指，今年首季廣義財政赤字約2,300億美元，按年急漲近27%。

在內地經濟高呼重啟效應下穩步復甦之際，兩本帳包括一般財政收支及政府性的基金預算收支，卻反映出財政壓力加大的信號。實際上，地方財政收支危機更惹關注，內地券商國盛証券發表報告指，從今年首3個月數據來看，大部分省市財政收支均是赤字，其中，河南赤字規模最大，財政收支缺口達1,782.7億元，安徽、河北、貴州、江西赤字規模均超過1,000億元。

無獨有偶，貴州省政府發展研究中心早前調研省內4座城市的債務狀況，據報一度於4月發表報告公開表示當地債務已成一個重大而又亟需解決的問題。

外媒引述CreditSights研究公司高級分析師曾竹君的意見認為，資管公司參與有助改善財政狀況薄弱省份地方政府融資平台的流動性，但地方與中央政府之間結構問題仍未得到解決。

貴州雲南喊窮求援中央 地方省市罕見公開發文向中央求救獲支援，甚至引來骨牌效應，雲南多個縣市也相繼發聲喊窮。內媒稱，上月雲南永平縣人大常委會組成調研組，指出該縣政府及財政部門高度重視債務管理工作，但也存在還本付息壓力大、債務管理需進一步加強等問題。

同屬雲南的騰沖市召開2023年財稅金融、國資監管工作會時，該市官員表示，務必看清當前財稅金融工作面臨的壓力，坦言該市財政保障能力較低。言談之間，盡顯財政不樂觀的看法。甚至有分析估計，地方隱性債務可能高達58萬億元，雖然尚未確定中央是否已聽到地方政府的訴求，但中央政治局4月底召開會議時已清晰表達加強地方政府債務管理，將嚴控新增隱性債務。

內地赤字規模及赤字率