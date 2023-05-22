3次衰退金價例升 金礦股受捧

美國是全球最大經濟體，假如步入衰退，勢必衝擊對全球金融市場及各類資產價格，一眾散戶投資者應該如何趨吉避凶？對此，施羅德投資根據過往紀錄作出整理，分析指自2000年後美國出現3次經濟衰退，在此期間，金價及金礦股都錄得正回報，且回報都超過美國股市。

雖然歷史數據僅供參考，且每個經濟周期都不盡相同，惟上述3次衰退期間，美國聯儲局均以減息作為應對的辦法，甚至推出貨幣量化寬鬆政策，都會支持黃金價格上升，對一眾金礦股亦不無裨益。

施羅德更指，金礦股指數目前大幅落後金價表現，日前金價每安士高見2,073美元，與歷史高位僅一步之遙，而目前富時黃金礦業股票指數相比2020年的歷史高位仍有許多上升空間，未來或追落後。

美國國債具升值潛力 對於美國即將陷入衰退，進而影響全球經濟增長，許多分析師指，基於對前景的擔憂，將會促使投資者將資金泊入相對安全的資產，刺激美國國債價格上升。

花旗策略師Donato Guarino、Eric Ollom於4月底發布報告指，投資者低估下半年美國衰退及美元走強風險。對美國經濟萎縮的擔憂，或引發資金湧入美國國債及其他避險資產。與此同時，美匯指數上升，將令發展中國家的企業及政府所需償還的外債成本上升。

日本大型商業銀行之一的瑞穗銀行亦稱，若美國經濟陷入比當前預期更嚴重衰退，明年年初基準10年期國債孳息率或會降至2厘。該銀行駐新加坡的經濟和策略主管Vishnu Varathan認為，「美國10年國債孳息率到明年第一或第二季度跌至2厘，並不奇怪」，更稱「美國已經離輕度衰退不太遠。如果聯儲局大刀闊斧減息，孳息率將大幅下滑。」

另道明證券預測，如果聯儲局被迫轉向減息挽救經濟，孳息率或下滑至2.5厘或更低水平。該行駐新加坡策略師Prashant Newnaha表示，「美國現在非常接近或可能處於經濟衰退。」