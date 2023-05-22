網店實體店結合成趨勢 平台助商戶擴銷售額

隨着香港走出疫情陰霾、市民生活復常，網絡開店平台SHOPLINE香港區副總經理趙公亮（Nick）接受本報訪問時表示，網購趨勢不可逆轉，平台商戶開店需求仍然殷切，除了在網上拓展業務，更多還考慮開設實體店，相信現時線上與線下結合的模式（Online merge Offline，OMO）為商戶帶來更大的效益，擴大銷售額及改善客戶購物體驗。

過去零售業提倡「O2O」（Online to Offline 或Offline to Online），即是把網上或實體門店的客戶引導至另一端。趙公亮說，隨着科技發展，如今線上與線下不應存在劃清界線或對立的關係。

整合數據 掌握消費習慣 他說，商家透過把渠道合併，允許顧客透過「網上買貨、實體門市取貨」或「實體門店下單、選擇送貨上門」等，生意是由線上還是線下貢獻倒是其次，反而是商家把數據整合，掌握消費者購物習慣，從而做到精準行銷，有助擴大銷售轉化率。他又引述平台數據指，O2O或OMO商戶平均商品成交金額（GMV）比純網店高6倍。

該企去年推出「OMO全方位電商」套餐，趙公亮說，市場反應算是熱烈，目前有約三成客戶採用OMO或O2O套餐，認為隨着商戶業務發揮規模效應，都會採用這種模式。再者，歐美等地收緊數據私隱政策，包括蘋果公司（Apple Inc.）推新的私隱政策，令企業透過第三方平台精準投放廣告的難度增加，反觀開設自家電商平台，則可構建自己的顧客關係管理（CRM）系統，直接管理及分析客戶數據。

趙表示，上述平台的商戶GMV曾於年初輕微回落，主要是基數效應，且跌幅少過官方數據，4月恢復增長趨勢，特別是上月新一輪消費券發放後首周相關平台的商家GMV較派發前多約七成，即使效果維持兩周便逐步消退，但今年零售氣氛明顯好轉，整體趨勢向好，本月已重回上升趨勢，截至上周為止，GMV月內按年增長11%。

港IT人才短缺 增兵較難 2013年在港創立的SHOPLINE，目前已助全球超過50萬品牌開店，在香港、台灣、新加坡、深圳、倫敦等地設分公司，為客戶提供包含網店開店、廣告投放、策略顧問、前端設計、行銷企劃、全方位銷售、技術串接等服務，建立完整的電商生態系統。

趙表示，公司會向平台繼續投放資源，包括渠道串接、跨境物流配送、電子支付方面仍有待完善。惟他坦言，今年最大挑戰之一是招攬人才，不論前端或後端的開發人員，整體IT相關技術專才都相當缺乏，除了因為公司規模不斷擴張，亦因香港相關人才供應少，導致增兵較難；目前已循員工福利、人工調整等方面着手，以挽留人才。