恒指恐失守萬九關 後市聚焦內地

港股積弱，恒生指數上周五再度插穿俗稱牛熊分界線的250天移動平均線（19,699點），收報19,450點後，後市恐進一步失守19,000點大關。分析認為，除非內地有更多的窗口指導托市，甚至減息，否則投資者短期不宜入市低撈。

他預料，恒指若跌穿19,000點關口，初步支持位在3月時低位18,800點。值得留意是，本周只有4個交易日，周五為佛誕假期休市。

獨立股評人沈慶洪指，港股本月呈先高後低形態，以恒指波幅達8%推算，低位將為18,600點；若波幅為5%，低位則為19,300點。他相信，只要今日恒指能在19,500點以上收市，港股將維持波幅格局，料於19,500至20,400點之間上落。另外，人民幣匯價跌破7算後，中央政府或有實際穩匯率的舉措，亦可望令香港金融市場氣氛稍為回穩。