野村憂日股過熱 摩通料回吐

過去備受資本市場冷落的日本股市走出了「迷失三十年」，升至上世紀90年代泡沫時期以來最強之際，券商野村證券憂慮股市可能已經過熱，摩根大通更預期日股在下半年迎來調整。

獲得「股神」巴菲特青睞的日股連日氣勢如虹，日經指數上周五以收市價計升至1990年8月來最高，報30,808點，年內已累漲18.06%。日本東證指數報2,161點，同樣創逾33年高，年內累漲逾14%，讓日股成為今年表現最佳亞洲股市之一。獲巴菲特投資旗艦巴郡入股的三菱商事上周累漲3.51%，伊藤忠商事更漲4.4%。

每百日圓見5.66港元 野村股票策略師Kazuo Kamitani不諱言，投資者正分析這波日股升勢能否持續，股市「過熱」疑問已在投資者心中出現。摩通更表示，全球經濟衰退下，日股將於下半年調整，但跌幅相對美股小，且日本股市升勢將具「持久力」，因東京證交所改革、經濟擺脫通縮，以及巴菲特的言論和行動均推動日股走強，預估到明年日經指數將有望接近35,000至36,000點，較上周五收市有最多近17%潛在升幅。

摩根士丹利則預測，股本回報率改善及日圓匯率利好，將推動東證指數最終攀至2,350點。三井住友DS資產管理首席宏觀經濟策略師Masayuki Kichikawa認為，日本長期基本面好轉，認為日股仍有上升空間。此外，富達國際日本投資主管鹿島美由紀說，只要匯率處於過去10年平均區間，日企都可以克服。目前匯率水平對日企而言可控，不會過分擔憂企業業績表現。日圓兌每美元上周五收報137.95，折合每百日圓兌5.6653港元。