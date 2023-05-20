內憂外患齊夾擊 華穩信心當務急

中國經濟經歷首季的低谷反彈後，次季又現失速風險，企業景氣及就業市場都未如預期，反映內部需求轉弱，引發全球市場擔憂。畢竟今年歐美經濟都難寄厚望，就指望中國疫後重啟能平衡風險，偏偏近月經濟數據遜市場預期，且隨着居民恢復出境，資金外流情況又再復熾。近日人民幣承壓，官方急忙發言穩市場預期。說到底，中國必須設法加快釋放改革開放紅利，確保全年5%的經濟增速不容有失，以實際的機會和具能見度的前景，來有效留住錢財與人才，促增長與謀發展才能事半功倍！

中美爭霸，亞洲是主戰場。接下來各地選舉，此期間台海也必然多事。再看區內，印度已被美國看待成世界工廠的替代地點，大型美企積極增加在印度製造業投資；日本及南韓更是美國高科技的重要盟友，日韓放下歷史包袱謀合作，美資企業增加與日韓的投資交流，皆在壯大美國盟友聯合圍堵中國的效果。故對外，中國的處境誠然是艱難的，年內餘下時間，出口外貿形勢極具挑戰，即使中國加強與非美經濟體的經貿聯繫，始終規模難比擬，別奢望能在一時三刻彌補缺口。

外貿不振，中國的製造業及外貿企業自然當災，勞動力過剩的問題愈顯突出，得調整市場結構有效分流緩減壓力，否則久而久之，只怕會為社會不穩埋下伏線。隨着中國重啟經濟，旅遊業復常，居民出境商旅等，難免會增加資金外流的情況。更何況至今內地股市不振，內房市場半生不死，富者缺乏資金出路，或湧往香港買保險，甚或到世界各地購買房產，又或增持不記名的黃金及加密貨幣資產，反正就是不願將所有財富放在人民幣資產單一籃子內，以分散風險，這對於內需不足的中國經濟而言，無疑會進一步加大下行壓力。

如何讓財富仍留在內地的富人都願意消費與投資，促進需求，帶動就業，釋放市場紅利，乃當局得設法應對的問題，內需巨輪只有加速，不能停頓。另一方面，隨着股份註冊制全面推行，如何激活資本市場，加大人民幣資產流動性，協助企業融資，產生財富效應助力撬動內需，也是穩增長工作的重中之中。香港將於下月推出港幣人民幣雙櫃台模式及雙櫃台莊家機制，屆時可讓合格境內機構投資者（QDII）基金和內地投資者能直接用人民幣經互聯互通交易香港的股份，消除投資港股的匯兌成本和匯率風險，能否有助盤活港股流動性及間接提振中國資產價值，值得投資者關注。

進入後疫情和後放水時代，資產泡沫爆破，通脹高企、貨幣政策趨緊而利率上升，誠然不利投資。世界資金都在尋找「安身之所」的想法，並非中國投資者獨有。應對這問題除了要完善法規、加強監管以防範系統性風險外，設法穩增長，為資金提供具能見度的前景與增值機會，始有望爭取國際資金停泊，促進市場發展，抗衡外部不穩。環顧全球，中國增長動力仍是主要經濟體之冠。在世界經濟大刮逆風之際，中國的動向必是國際焦點，期望能為世界經濟提供正能量！