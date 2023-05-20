堅尼地城地皮招標 估值21億起
本財政年度首幅官地昨起招標，該地皮為堅尼地城西寧街與域多利道交界住宅地。根據出售章程，若將來作商住發展，最大總樓面約29.2萬方呎，純住宅發展則約24.3萬方呎，市場估值約21.9億元起。
發展商出價或保守
該幅土地面積約2.4萬方呎，即現時巴士總站位置，地契規定中標財團須按賣地條件興建公共交通總站，以及公廁等政府設施，有關面積納入總樓面內。該地截標日期為6月30日。
萊坊高級董事及估價及諮詢部主管方耀明表示，上述地皮位於去年批出的同區住宅地附近，而鄰近的公眾殮房有計劃最快2028年搬往域多利道西端，是發展商出價其中一個較重要的考慮，會直接影響數年後預售的定價。不過，他估計，發展商對本財年首幅地皮或較觀望，出價料趨保守。
綜合市場估算，以純住宅發展計，預計地皮每方呎樓面地價約9,000至9,500元，估值最高約23.1億元。據資料，同區對上售出地皮規模較小，去年11月以逾4.39億元批出，樓面呎價約9,500元。
資料顯示，鰂魚涌芬尼街3至9號住宅地盤，以約4.12億元登記易手。該地盤面積約4,200方呎，可重建樓面約4.2萬方呎。
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