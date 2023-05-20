堅尼地城地皮招標 估值21億起

萊坊高級董事及估價及諮詢部主管方耀明表示，上述地皮位於去年批出的同區住宅地附近，而鄰近的公眾殮房有計劃最快2028年搬往域多利道西端，是發展商出價其中一個較重要的考慮，會直接影響數年後預售的定價。不過，他估計，發展商對本財年首幅地皮或較觀望，出價料趨保守。