新盤概況：University Hill第2B期新價單折實每呎1.65萬

University Hill第2B期價單４號的單位市值逾10億元。左為新地副董事總經理雷霆。

入場費457萬 發展商表示，為滿足市場向隅客，故原價加推價單4號，提供的單位涵蓋一房至三房間隔，折實售價由457.75萬至1,096.33萬元，呎價13,024至19,932元。以定價計，市值逾10.6億元。入場單位為優景閣3座1樓A3室，實用面積289方呎一房戶，折實呎價約15,839元。

價單顯示，今批單位包含16伙地下連花園戶或頂層連天台特色戶。是次亦有90伙單位設「科研專才/學術人才現金回贈」，符合條件及採用建築期付款計劃的買家，可獲樓價5%現金回贈。市場估計，發展商將短期內部署新一輪銷售。

上述為實用面積3,189方呎的花園洋房1號，設有升降機，四房間隔，附771方呎花園及614方呎天台，連3個車位沽出，呎價約42,897元。發展商指，該盤僅餘最後4伙頂層特色戶待售。