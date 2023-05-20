新盤概況：University Hill第2B期新價單折實每呎1.65萬
新盤力吸市場購買力，新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，日前次輪銷售結束後已隨即加推，並部署新一輪銷售。最新推出的價單4號提供132伙，折實平均呎價16,560元，較價單3號折實平均呎價16,482元略高近0.5%。
入場費457萬
發展商表示，為滿足市場向隅客，故原價加推價單4號，提供的單位涵蓋一房至三房間隔，折實售價由457.75萬至1,096.33萬元，呎價13,024至19,932元。以定價計，市值逾10.6億元。入場單位為優景閣3座1樓A3室，實用面積289方呎一房戶，折實呎價約15,839元。
價單顯示，今批單位包含16伙地下連花園戶或頂層連天台特色戶。是次亦有90伙單位設「科研專才/學術人才現金回贈」，符合條件及採用建築期付款計劃的買家，可獲樓價5%現金回贈。市場估計，發展商將短期內部署新一輪銷售。
嘉峯匯洋房賣1.3億破頂
啟德區昨單日錄得兩宗逾億元大額成交。嘉華國際(00173)區內嘉峯匯，以1.368億元招標售出屋苑最後一座洋房，創項目新高，亦屬該盤今年內第三度刷新啟德區紀錄。
上述為實用面積3,189方呎的花園洋房1號，設有升降機，四房間隔，附771方呎花園及614方呎天台，連3個車位沽出，呎價約42,897元。發展商指，該盤僅餘最後4伙頂層特色戶待售。
同時，龍湖集團(00960)區內尚‧珒溋招標售出低座B座2樓及3樓C室連平台及天台複式戶，實用面積2,456方呎，四房間隔，成交價1.0753億元，呎價約43,783元。據悉，單位買家具內地背景，並已持有本地永久性居民身份證。該盤累沽622伙，套現約121億元。
利奧坊‧壹隅沽兩戶
另恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧壹隅售出兩伙，共涉1,343.16萬元。包括1座18樓B室，實用面積275方呎一房戶，售670.5萬元，呎價約24,382元。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/產經/odn-20230520-0520_00204_042/新盤概況：University-Hill第2B期新價單折實每呎1-65萬
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：