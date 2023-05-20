新盤搶客 二手蝕賣

珺瓏灣傳300萬有找 4年輸三成 新盤低開衝擊同區二手樓價。屯門掃管笏半新盤恆大‧珺瓏灣開放式單位，劈價逾百萬元後，市傳以低於「3球」易手，不足4年帳面貶值近30%。何文田皓畋亦有兩房銀主單位，以每方呎價不足兩萬元售出，相比約7年前購入價帳面低近20%。

市場消息透露，上述恆大‧珺瓏灣1期2A座一個高層單位，實用面積約224方呎，市場曾開價400萬元放售，最終減價110萬元轉售，市傳成交價約290萬元，呎價約12,946元。單位於2019年底以逾400萬元購入，帳面蝕逾120萬元。事實上，同座高層面積相若的單位，3月亦以400萬元沽出，當時虧蝕僅約10萬元。

皓畋銀主盤貶230萬 銀主不惜以低價出貨。消息稱，皓畋1座中層A室同類放盤，實用面積約505方呎，原先意向價1,020萬元，終售970萬元，呎價約19,208元。單位2016年成交價逾1,200萬元，現帳面低逾230萬元易手。據了解，同區天鑄同類放盤，早前亦較購入價低逾26%沽出。

傳統豪宅區九龍塘有業主盤蝕讓。美聯蕭偉祥指，又一居19座中層B室套三房戶，實用面積約675方呎，去年11月放售，累減130萬元，以1,290萬元易手，呎價約19,111元。原業主持貨約4年，帳面虧損90萬元。

將軍澳日出康城持續有新供應，區內二手受壓。香港置業劉浩勤稱，晉海3B座低層A室，實用面積約541方呎，2月叫價870萬元，減至821萬元成交，呎價約15,176元，原業主於2018年入市，帳蝕逾162萬元，單位貶值約16.5%。

此外，個別大型屋苑做價創近年新低。大圍盛世2座套三房單位，市傳僅以約980萬元沽出，呎價約14,244元，為近兩年做價罕見跌穿千萬元。荔枝角美孚新邨做價低於「5球」。中原馮健平指，1期百老匯街31號極高層A室，僅售475萬元，呎價約10,870元。

新界東樓價周挫2.6% 該行續稱，10大二手屋苑本周六日只錄396組預約睇樓，創4個月新低，按周跌約4.3%。而反映二手樓價走勢的中原城市領先指數報166.77點，按周升約0.54%，4區樓價兩升兩跌，新界東跌幅達2.63%最大。該指數暫只反映本港加息前一周市況。

二手市場蝕讓及跌價成交