簡訊一覽
●維他奶國際(00345)預期，截至3月底年度純利介乎3,500萬至5,500萬元，2022年同期則錄虧損1.59億元，即按年由虧轉盈，主因內地業務已逐漸穩定，香港業務持續增長，並獲得政府補貼按年增2.52倍至6,000萬元。不過，公司截至去年9月底止的中期已轉賺1.41億元，下半財年盈利反而按半年收窄，主要是部分淨利潤被增持澳洲公司權益至全資擁有的費用4,300萬元，以及對稅務虧損的遞延稅項抵免的確認減少所抵銷。
●大家樂(00341)宣布，公司獨立非執董蔡涯棉於5月14日離世，公司將於實際可行情況下盡快委任適當董事局成員以填補空缺以符合上市規則。
●中國太平(00966)宣布，委任羅兵咸永道接替畢馬威出任公司截至2023年底止年度的核數師，任命須於5月31日舉行之股東周年大會批准後方可作實。
●浙江滬杭甬(00576)公布，其H股於英國金融市場行為監管局正式清單的標準上市板塊上市及於倫敦證券交易所主板市場交易之資格已被撤銷，自昨日生效。其H股將繼續在香港聯交所交易，H股持有人將不受影響。
●奇富科技(03660)宣布，今年首季淨利潤9.34億元人民幣，按年減少20.8%，每股盈利2.89元人民幣。
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