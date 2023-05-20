絲絲講場：華為全球招募天才少年

依家全球都喺度搶人才，香港如是，內地也如是。內地大型科企、被美國視為頭號打壓對象嘅華為，最近就發出招聘通知，向全球招募「天才少年」！

睇番華為嘅招聘，內容寫到：「以無盡的求索拓展理論的邊界，用智慧的火花點亮工程的創新，敢為人先，引領世界，磨礪匠心，塑造未來，我們呼喚天才少年，一起拖着世界往前走」！閱罷，少年們，心動嗎？

稱薪酬5倍以上 招聘內容又話：「我們渴求有能力、有意願挑戰世界級難題的你，不限學歷、不限學校；在數學、物理、化學、材料、計算機智能製造等相關領域有特別建樹並有志成為技術領軍人物。」另設加分項目包括重量級科研成果/論文/專利；重點實驗室/尖子班畢業；國際頂級競賽獲獎。

咁精英少年入華為，有乜嘢着數先？華為就話：「在這裏，為你提供世界級挑戰課題、大牛導師、全球化的平台和資源、5+倍薪酬。」不過，所謂5倍以上嘅薪酬，係以乜嘢做基礎，就未見詳細提及喇。

老實講，若然真係想喺內地發展，華為算係頂級嘅科企，唔係冇吸引力嘅。之但係，有以上條件嘅，依家全球都求才若渴，又不乏選擇喎！

余絲韻