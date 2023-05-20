東方海外：航運業難回高峰

不過，他認為過往大半年美國庫存甚高的情況似乎已經受控，今年首季歐美之間的跨大西洋航運業務亦較突出，原因是與亞歐航運承載的產品不同，上述航運路線主要是汽車及高端商品，而非日常用品。至於整體運費過去數月亦開始變得穩定，扭轉去年運費大部分時間持續下跌的情況，料市場將健康發展。

機構估將爆運費戰 被問到未來會否維持高派息政策，他稱觀乎現時派息比率為40%，未來會因應集團的現金水平是否充裕，以及融資需求及資本開支如何；若情況允許，有可能繼續支付高額股息，惟強調現階段不可以向股東作出任何承諾。

至於有指近期內地多個港口空置集裝箱堆集創歷史新高，他指過去幾周公司沒見到相關情況發生，強調目前接近正常水平。該股昨跌0.46%，收報150.2元。

另航運諮詢機構Sea-Intelligence認為，目前有關貨櫃運費價格戰具備的條件已成熟，因市場已存在嚴重的運力過剩，今年和明年還會有更多運力投入市場，加上需求疲弱，尤其是航運公司過去幾年已經賺得充裕資金，市場價格戰一觸即發。