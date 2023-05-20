被剔出MSCI印度 阿達尼7企市值插

阿達尼

印度富豪兼亞洲前首富阿達尼（Gautam Adani）今年初遭沽空機構狙擊後，持續無運行。繼上周其兩間公司Adani Total Gas和Adani Transmission被MSCI從印度國內指數中剔除，本來要到本月尾才生效，但看來投資者都擔心「走得摩」，紛紛率先沽貨離場，令阿達尼集團旗下7間上市公司一周市值蒸發近100億美元（約780億港元）。

據早前的推算，在上述兩間公司於5月31日剔出指數的生效日，被動型和指數基金等需要沽貨達3.9億美元（約30.42億港元），換言之，單計遭剔除指數事件，本周實屬超跌。

集資規模或縮水 禍不單行的是，阿達尼的旗艦公司Adani Enterprises及上述的Adani Transmission上周亦計劃通過合資格機構配股（QIP）或其他方式籌資，規模可能高達26億美元，事件本身已令人憂慮股權攤薄的問題。惟當地的基金經理更進一步指出，如公司股價在這期間大跌，將影響QIP的配股價，最終或令融資規模縮水。

美資沽空研究機構Hindenburg Research在1月24日發表報告，指出阿達尼集團旗下的7家上市企業債務沉重，過往一直靠押股融資，且系內公司的公眾持股與家族控制的空殼公司及基金有關聯之嫌。