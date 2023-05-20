日經33年高 外資７周掃1628億

在「股神」巴菲特及外資加持下，日本股市走出「迷失30年」，繼續升至90年代泡沫時期以來最強，其中日經平均指數連升第7個交易日，昨日收報30,808點，升0.77%，以收市價計是自1990年8月來最高。日本東證指數（TOPIX）再升0.18%，收報2,161點，再創歷史新高。

日本交易所集團（JPX）公布的最新一周（5月8至12日）各投資領域的交易趨勢顯示，外資期內淨買入5,658億日圓（約319億港元），連續7周淨買入，累計淨買入金額達2.88萬億日圓（約1,628億港元）。

日本核心CPI升4.1% 不過，日圓疲弱導致進口成本壓力飆升，令當地通脹續創逾40年新高。其中，上月扣除新鮮食品及能源項目的核心消費物價指數（CPI），按年升4.1%，創1981年9月以來最大升幅，而4月全國整體消費物價指數升3.5%。

分析認為，由於4月是日本新財政年度的開始，因此許多公司會在4月起調整零售價格，為物價增添壓力，或會讓通脹保持在央行2%目標以上的時間較預期更長，亦為日本央行行長植田和男逐步取消超寬鬆政策留下空間。

日本經濟學家Darren Tay認為，鑑於食品價格高企，預計CPI年中將達至4.5%的峰值，惟料下半年通脹將迅速下跌，通脹周期可能處於尾聲。

央行：維持寬鬆幣策 值得留意的是，圓匯近期又再輾轉向下，且創年內新低，可見當地刻意讓日圓走軟，助廠商出口的意圖十分明顯。日圓兌每美元昨曾低見138.67，折合每百日圓兌港元報5.6算；今年以來累跌逾5%。植田和男昨表示，將通過孳息率曲線控制（YCC）維持寬鬆貨幣政策，有需要時毫不猶豫加大寬鬆力度，又估計至本財年中期，日本通脹將放緩至2%以下。

他又認為，美國違約將對全球經濟產生嚴重影響，冀盡快就債務上限達成協議，而一旦美國債務違約，日本央行將努力維護國內金融穩定。