印度封殺狠辣 內地電商拓疆難

封殺多款中國App 近年中印關係惡化，印度直接封殺多款來自中國的應用程式（App），Shein正是其中之一。事實上，在打壓中國企業方面，印度做法遠比美國狠絕。要知道TikTok於美國的營運雖遇上壓力，但聯邦政府迄今仍未將其完全封殺，行動是按法律逐步來。

Shein夥印企捲土重來 即使印度不斷打壓，惟Shein為了重返印度市場仍願意放下身段。Shein將與當地企業Reliance Industries的零售子公司合作，後者在印度擁有逾1.5萬家門店，銷售食品雜貨和服裝在內的各種商品。外媒引述消息指，這項合作已獲印度政府批准。

Shein所以急切重返印度，因當前宏觀環境挑戰嚴峻。據報道，該公司最新一輪融資籌集了20億美元，對應估值為660億美元，較一年前減三分之一。該公司還聘請了總部位於倫敦的諮詢機構ERM對其環境、社會和管治（ESG）表現進行獨立評估和盡職調查，以回應投資者的擔憂。有分析認為，由於地緣政治局勢影響，海外市場消費者、政府等對「新疆棉」事件的關注及對中國企業歧視加劇，令Shein需以行動嘗試釋除各界疑慮。

值得注意是，阿里日前公布的4大業務資本操作，雲智能、菜鳥、盒馬都是以分拆上市為最終目標，唯獨海外電商業務－阿里國際數字商業集團，單純地「探索對外融資」，意味阿里可能也意識到問題所在，試圖讓其海外電商品牌洗走「中資電商」標籤。