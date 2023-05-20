內地考慮劃轉AMC股權至中央匯金
消息指，內地當局考慮將大型不良資產管理公司（AMC）的國有股權、中國證券金融公司及其他一些相關市場經營類金融國資股權，劃轉至中投公司旗下的子公司中央匯金。
據報按目前方案，財政部持有的中國信達(01359)、中國長城和中國東方之3家資產管理公司的國有股權，將劃轉予中央匯金公司，並根據國務院授權統一履行出資人職責。中央匯金的母公司中投公司將負責相關機構領導班子的管理。
另邊廂，內房企業的流動性風險再引起市場關注。外媒預計，內地房地產開發商面臨違約風險的債務總額可能達到13.6萬億元（人民幣‧下同），規模相當於中國國內生產總值（GDP）的11.9%；又指相關數據是根據上市房企的負債情況所推算，非上市房企的債務狀況定必更差，不排除房地產行業面對的真實違約債務規模處更高水平。
京粵深拓跨境資金營運試點
此外，中國人民銀行和國家外匯管理局昨宣布，決定在北京、廣東及深圳開展試點，優化升級跨國公司本外幣跨境資金集中營運管理政策。當中包括優化整合現有跨國公司跨境資金集中營運相關政策要求、增大企業跨境資金營運自由度，允許跨國公司根據宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例、支持跨國公司以人民幣開展跨境資金集中營運業務，以及簡化備案流程及資金使用相關材料審核。
另商務部公布數據顯示，今年首4個月，內地企業承接服務外包合同額約6,831億元，執行額4,612億元，按年分別增長15.8%和19.1%，其中承接離岸服務外包合同額3,860億元，按年增長15.6%。
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