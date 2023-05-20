內地考慮劃轉AMC股權至中央匯金

消息指，內地當局考慮將大型不良資產管理公司（AMC）的國有股權、中國證券金融公司及其他一些相關市場經營類金融國資股權，劃轉至中投公司旗下的子公司中央匯金。

另邊廂，內房企業的流動性風險再引起市場關注。外媒預計，內地房地產開發商面臨違約風險的債務總額可能達到13.6萬億元（人民幣‧下同），規模相當於中國國內生產總值（GDP）的11.9%；又指相關數據是根據上市房企的負債情況所推算，非上市房企的債務狀況定必更差，不排除房地產行業面對的真實違約債務規模處更高水平。