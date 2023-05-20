再完善家族財富規劃 李嘉誠部分持股調倉
長和系大股東李氏家族對手持股份進行內部調動，但未有構成總股權的增減。聯交所資料顯示，於本月16日，總數135.93萬股長江和記(00001)轉讓至李氏家族的兩隻信託Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation及Li Ka-Shing Unity Trustcorp，場外價為每股53元，以本月11日的收市價為定價基準。
當中95.15萬股由商人李嘉誠的私人公司LVM Unity Limited出售，餘下40.78萬股由家族基金內部轉讓。據悉，上述兩隻信託由長和系主席李澤鉅持有66.7%權益，其父李嘉誠持33.3%。
另轉讓郵儲行1.96億H股
另外，李氏私人公司Silvery Ring Limited於同日轉讓1.96138億股中國郵政儲蓄銀行(01658)H股。長實回覆傳媒查詢時表示，有關轉讓乃基於李氏家族財富規劃安排而進行之內部重組，將該批郵儲行股份納入家族信託內。
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