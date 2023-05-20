阿里遭唱淡插６％ 恒指跌兩周
港元拆息連續第4日全線上升，拖累恒生指數昨日回吐276點或1.4%，報19,450點，再度失守250天平均線（現處19,699點），並見約兩個月低位，全周埋單計跌176點或0.9%，連跌兩星期。全日成交僅953.44億元，南下「北水」轉淨賣出7.78億元。
恒指昨日低開191點，其後愈跌愈有，最多插374點，低見19,352點。國企指數收報6,593點，跌121點或1.81%；科技指數收報3,821點，跌95點或2.4%，全周挫1.35%，連跌第7周。
隔夜港元拆息逾15年高
隔夜港元拆息再升近23點子至4.9658厘，創逾15年來最高。其他短期拆息亦上升，一星期及兩星期拆息均突破4.7厘的水平，分別升至4.72厘和4.73厘水平，均較上一日升約17點子，續創逾14年新高。至於與供樓相關的一個月拆息創5個月新高，報4.6933厘，升12點子。
中長息方面，3個月港元拆息升至4.70952厘；半年期拆息升至4.69679厘；一年期拆息升至4.70232厘。港元匯價升至逾4個月高位，每美元兌港元跌穿7.82水平，曾報7.8108。
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