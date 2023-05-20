阿里遭唱淡插６％ 恒指跌兩周

恒指昨日低開191點，其後愈跌愈有，最多插374點，低見19,352點。國企指數收報6,593點，跌121點或1.81%；科技指數收報3,821點，跌95點或2.4%，全周挫1.35%，連跌第7周。

隔夜港元拆息逾15年高

隔夜港元拆息再升近23點子至4.9658厘，創逾15年來最高。其他短期拆息亦上升，一星期及兩星期拆息均突破4.7厘的水平，分別升至4.72厘和4.73厘水平，均較上一日升約17點子，續創逾14年新高。至於與供樓相關的一個月拆息創5個月新高，報4.6933厘，升12點子。