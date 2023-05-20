東方匯理撤走美國資產 轉投中國市場

管理逾兩萬億歐元的歐洲最大資產管理公司東方匯理（Amundi），其投資總監Vincent Mortier表示，公司的資產配置「已明確地從西向東移」，正撤出美國資產，轉投中國市場，因看中當地更明朗的經濟前景、較好的估值及溫和的通脹，惟中國信貸和優質公司的定價「風險太大」，相對整個西方市場，更看好新興市場。

看好優質中資企業債 Mortier向外媒指出，美國市場現時「過於樂觀」，認為當地經濟衰退迫在眉睫；又預計美國經濟明年不會增長，而中國、印度和印尼將增長5至6%。談及中美關係持續緊張，他認為，地緣政治是投資風險之一，但中美兩國權力趨平衡下，相信美國不會對中國太過苛刻。

在過去12個月，該企一直在逐步增加對中國和印度的配置，並在今年加快了步伐，因這些經濟體增長對出口的依賴正在降低。他又認為，部分中國企業債券有商機，因早前被外資無差別地拋售，只要用心發掘，當中仍有好公司。

在中國市場方面，他尤其偏好於個別中資企業債，因外資未有審慎揀選優質企業債，只是無差別地拋售有關債券。若用心發掘，便會找到可以50美仙買入票面值一美元的優質企業債，只要夠勇敢及有時間，回報將相當理想。

至於近期中國的經濟數據表現未如市場預期般理想，他認為只要留意細節，便會知道事實並非太差，而且數據的產生方式出現改變，但市場未有留意。反觀西方經濟，他預期美國及歐洲未來數年通脹僅維持於3至4%水平，由於貨幣政策產生影響需要時間，一些波動將導致聯儲局的工作特別困難，惟他並不擔心美國債務出現違約。