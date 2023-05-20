港股6‧19准用人幣交易

料鞏固港離岸中心地位 港交所行政總裁歐冠昇表示，推出雙櫃台模式是香港資本市場發展又一重要里程碑，不僅將為發行人和投資者提供更多交易選擇，也將豐富人民幣產品生態圈，鞏固香港作為全球最大離岸人民幣中心的地位，續推動人民幣國際化。

財經事務及庫務局局長許正宇亦指出，在香港推廣人民幣股票的發行及交易，有助人民幣國際化新一階段發展，滿足全球投資者對配置人民幣資產日益增加的需求，鞏固香港人民幣離岸業務樞紐的地位。同時，雙櫃台莊家機制正式推出，有助提高港股人民幣櫃台的價格效益和流通量，並為未來在港股通下納入人民幣股票交易櫃台提供基礎。

港交所已就引入雙櫃台模式及雙櫃台莊家機制發布相關規則修訂。有興趣的交易所參與者現可根據相關規則申請成為合資格證券的雙櫃台莊家。雙櫃台莊家將為這些證券的人民幣計價股票提供買賣雙邊報價，從而為人民幣櫃台提供流動性，並收窄雙櫃台之間的價格差異。

事實上，立法會已於今年1月通過《2022年印花稅（修訂）條例草案》，落實豁免某些由莊家作出的、關乎雙櫃台證券交易所須繳付印花稅的建議，配合落實這次推出「雙櫃台莊家機制」。

兩櫃台證券能相互轉換 在雙櫃台模式下，投資者可以互換同一個發行人發行的港幣櫃台證券及人民幣櫃台證券。兩個櫃台下的證券屬於同一類別證券，因此兩個櫃台的證券可以在不改變實益擁有權的情況下相互轉換。原則上，若其中一個櫃台屬可進行沽空指定證券，港交所會於諮詢證監會後，相應的另一櫃台亦可以成為可沽空股份。

為區分雙櫃台模式下的證券，人民幣櫃台將沿用現有做法，股份簡稱後會加上「R」，並以「8」開始的5位數字為股份代號，而兩個櫃台的股份代號的最後4位數字通常相同。

另邊廂，港交所宣布任命龍沛豐為數碼資產主管，接替將在7月離職的韋安俊，負責領導數碼資產生態圈在港交所市場的發展，包括引入數碼資產產品及建立穩健的數碼基礎設施，並向集團新興業務和定息及貨幣業務主管蘇盈盈匯報。

目前已申請增設人民幣櫃台股份