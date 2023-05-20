達利奧：美債無上限恐釀金融崩潰

達利奧

美國債務上限危機問題受到各方關注。大型對沖基金橋水創始人、有「鱷王」之稱的達利奧（Ray Dalio）認為，從本質上而言，美國不斷提高債務上限的舉動沒有意義，因為這相當於債務「沒有上限」。美國入不敷支的情況是不可持續的，最終會導致「災難式的金融崩潰」。

相比起關注美國能否及時提高債務上限，達利奧將把目光放得更加長遠，看透了問題的本質。畢竟當債務上限需要提高，本身就意味着債務增長的速度快過還債的速度。他又表示，隨着美國政府的債務不斷增長，最終必然會導致債務失衡，因為當美國國庫債券的供應不斷增長，到某個程度供應大於市場需求，則利率需要上升而平衡供求，這對經濟將會是沉重打擊。

促系統改革 提高生產力 另一個方法則是由中央銀行（聯儲局）印鈔買債，但這也意味着貨幣供應增加，從而引發通脹問題，最終也會令債務失衡的情況變得更糟。他更警告，到某個時間點，人們可能會像銀行「擠提」一樣拋售國債，這是「所有儲備貨幣和巨額債務周期結束的方式」。

他指出，美國真正面對的問題，並不是民主、共和兩黨圍繞債限問題的爭議，而是要一場「系統改革」，以解決預算赤字、金融、經濟和國家債務問題。他亦強調合作的重要，認為兩黨中的「溫和派」應該聯合起來，打壓極端主義分子，從而讓兩黨能夠以明智方式合作。

長遠而言，他認為解決美國債務問題的最佳方法，就是「提高生產力」，這是在不影響生活水平之下，消除巨額債務的必要因素。具體而言，政府應該以高成本效益的方式投資於教育、基礎設施等領域，重組及管理當前債務，最終把蛋糕「做大」才能讓每個人都受益。