東亞3分行加入全周辦公迎北水

涉銅鑼灣尖沙咀上水 東亞銀行在延長的營業時間內，即周六和周日下午1時至5時，將為客人提供個人帳戶開立和一般查詢服務，不設現金交易服務。是次東亞銀行延長營業時間的分行位於銅鑼灣怡和街分行、尖沙咀加拿分道分行及上水智昌路分行，均是內地旅客人流量較多的地點。

其實，早前在五一長假期前夕，已有多家銀行的分行營業時間宣布「加時」，特設長假時段，部分更試行營業足7日，打開門口迎「北水」。翻查資料顯示，多家中資銀行在五一長假期前後期間，亦加開營業時間，包括信銀國際、建行亞洲、工銀亞洲等，各銀行在指定分行，提供開戶及一般查詢服務等，惟不設現金交易服務。營業分行位置主要集中在旅遊旺區，或接近遊客交通位置。

至於在業界創先河率先延長至7天營業的滙豐銀行，早前曾表示周末延長營業時間期間，所有預約時段均全數約滿，到訪的客戶主要是辦理開立戶口。該行又指，這些新客戶當中，約60%為非本地居民，而根據客戶調查，90%到訪的客戶都滿意該行周末延長營業的服務安排。