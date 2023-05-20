中國人多地央行狂掃 金價年底上望2100關

除了買樓，不少中國資金亦流入黃金及比特幣等加密貨幣市場。瑞銀財富管理發表報告就預期，金價今年稍後或再突破歷史新高，年底前有機會觸及每安士2,100美元，明年更可升抵2,200美元。

瑞銀認為，由於地緣政治風險加劇和通脹上升，央行買金趨勢或持續，而美國在俄烏衝突爆發後凍結俄羅斯外匯儲備，則對各國央行的行為產生了長期影響。此外，該行指美匯指數下行及經濟衰退風險大增，同樣對金價帶來支持。

Circle調整USDC儲備資產 另邊廂，外媒最新調查顯示，倘若美國觸及債務上限，黃金、美債及比特幣將會是投資者的3大首選資產，較美元、日圓以至瑞士法郎等其他資產更受歡迎。不過，報道同時提及，目前以黃金作為對沖工具並不便宜，原因是今年迄今金價受惠內地買家需求上升，以及歐美銀行業危機及美國債務違約威脅，一直表現良好。另有分析認為，隨着美元回升，黃金和白銀升勢正在放緩，而Kitco.com資深分析師Jim Wyckoff亦表示，對於貴金屬市場而言，上述現象乃明顯利淡信號。

現貨金昨日反覆靠穩，曾升0.51%，每安士報1,967美元。另加密貨幣平台Coindesk顯示，加密貨幣「一哥」比特幣昨日曾跌2%，每枚報26,855美元；「二哥」以太幣跌0.98%，每枚報1,809美元。

據報穩定幣USDC發行商Circle正調整用於支持USDC的儲備資產，以應對美國政府債務違約的風險。貝萊德管理的Circle Reserve Fund網站顯示，截至5月16日，該基金在投資組合中增加了87億美元的隔夜回購協議，三方回購協議涉及法國巴黎銀行、高盛、巴克萊和加拿大皇家銀行等銀行業巨頭。