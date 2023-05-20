華走資潮再現 人幣趨貶

內地人湧星泰澳買樓 地下錢莊傳加佣一倍 自首季後內地經濟復甦步履蹣跚，中外企業在華營商現信心危機，加上共同富裕政策如芒刺背，防疫限制取消後連帶資金的通關效應亦不斷發酵，新加坡、泰國等東南亞國家以至澳洲樓市同時湧現中國買家，人民幣匯兌需求急增，令近年受監管重拳打擊的地下錢莊再引起熱議，驚傳在需求急升之下相關的服務費趁機以倍數增加，而近日人民幣匯價承壓，離岸價走弱兌每美元跌穿「7算」，顯然並非偶然。

當內地房地產銷情放緩之際，新加坡樓市交投熾熱。行業觀察機構OrangeTee & Tie Pte報告顯示，外國人首季在新加坡核心中央區共購買159套以公寓為主的豪華物業，數量創近10年來高位。其中，內地豪客共掃111個單位，按年急增158%。星洲政府隨即決定「加辣」，上月底調升買方額外印花稅（ABSD），當中外國人購買任何住宅，該稅率大增一倍至60%。

查詢澳洲房產季飆127% 不過，OrangeTee & Tie高級研究和分析副總裁孫燕清認為，樓市辣招效力難阻撓坐擁高淨值的外國人。結束防疫限制後首個五一長假，內地人出境海外置業的需求為業界關注。專門協助亞洲客戶銷售國際房產的營銷企業IQI數據顯示，今年首季中國買家對澳洲房地產的查詢熱度狂飆，按季勁升127%。該企相信，今年中國對澳洲房地產的投資會按年增長至少30%。有經濟學家提醒，隨着更多遊客和學生前往澳洲，未來數月來自內地買家的需求勢進一步增強。

出國留學、境外置業等資金轉移需求水漲船高，但目前中國境內個人年度便利化額度為5萬美元，且明確指出購匯不得用於境外買樓等尚未開放的資本項目。中國人民銀行行長易綱上月亦指，目前每人每年5萬美元的換匯額度，可滿足絕大多數民眾的需求，滿足就學、旅遊、貿易等合理的外匯需求，顯示對資本外流把關從嚴，卻變相成為地下錢莊提供死灰復燃的大好時機。外媒引述消息指，近期通過地下錢莊用人民幣兌美元至境外的佣金達7%，按年漲一倍之外，擾亂金融資本市場秩序的程度令人嘩然。

加強匯市監管遏炒作 人民幣匯價連日回落，或是無視監管後的一大暗湧。周五由官方開出的中間價報7.0356兌每美元，按日大跌389點子，人民幣在岸價早段曾跌穿7.06兌每美元，離岸價更一度貶至7.075水平，均創去年12月初以來新低。分析指，人民幣貶值壓力，對資金持有或購入人民幣資產均成障礙。

官方機構對此亦看在眼內，人行副行長劉國強、國家外匯局副局長王春英等人日前出席中國外匯市場指導委員會的會議，討論到近期匯市情況，兩部門強調將加強監管，必要時對順周期及單邊行為進行糾偏，揚言遏制投機炒作，意味有機會作出類似干預行動。

人行減稅降費穩經濟 會議指，近期美歐銀行業風險事件不斷，推升市場避險情緒，對美元匯率短期偏強形成支撐，人民幣匯率近日雙向波動態勢明顯，惟人民幣匯率也有糾偏力量和機制，能在合理均衡水平上保持基本穩定；同時，當局亦會研究加強美元存款業務等自律管理。官方發聲後，人民幣離岸價迅即反彈，回落至近「7算」水平。

人行續發布年度中國金融穩定報告，強調穩健的貨幣政策將加大對實體經濟的支持力度，發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，為實體經濟提供更有力支持；實施新的減稅降費政策，適度超前開展基礎設施投資等，着力穩經濟大局。

泰國 離岸人民幣近年表現 澳洲 華買家對澳洲樓查詢大增