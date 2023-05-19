居屋劈價：景盛苑未補價呎售$5889

未補價居屋第二市場續錄低價成交，粉嶺景盛苑中高層單位，由銀主以255萬元售出，呎價約5,889元料屬項目今年最低。

世紀21奇豐周晉廷表示，上址為C座中高層14室，實用面積約433方呎，原業主早於2021年底以340萬元放售，其後叫價一直有調整，至近日被接管後即以一口價售出。據了解，北區一個月內至少新增4個銀主盤經代理行放售。

裕泰苑啃稅只賺30萬 新居屋賺幅收窄。消息指，東涌裕泰苑極高層單位，實用面積約279方呎，減價至208.8萬元沽，呎價約7,484元。單位入伙不足3年，料付10%額外印花稅後，只賺逾30萬元。

鵬程苑減價15%易手 天水圍居屋再錄承接。祥益謝利官稱，天頌苑P座低層10室三房戶，外區綠表客考慮該區往返內地方便，以360萬元購入上址，呎價約5,990元。

已補價自由市場居屋再錄移民盤劈價。富誠地產周永鋒指，黃大仙鵬程苑低層17室，實用面積約485方呎，曾叫價585萬元，原業主將移民，累減至495萬元，終獲同區分支家庭購入，減幅約15.4%，呎價約10,206元。