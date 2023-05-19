美孚連錄5損手 一房賣538萬貶7%

樓市蝕讓買賣不斷浮現，荔枝角美孚新邨再有業主蝕讓沽貨，一個原則一房戶以538萬元售出，原業主持貨近6年帳面虧損約42萬元。連同輸使費成交，該屋苑本月已出現至少5宗損手個案。

玖瓏山帳輸90萬 美聯吳志輝表示，上述成交為1期百老匯街17號高層B室，實用面積約485方呎，今年2月以598萬元放盤，累減60萬元售出，成交呎價約11,093元。單位2017年8月以約580萬元購入，至今貶值約7.2%。

新界屋苑不乏同類個案，中原霍栢雄稱，沙田玖瓏山日瓏閣1座中層E室，實用面積約1,011方呎，三房連套房間隔，以1,088萬元沽出，呎價約10,762元。原業主於2014年以1,178萬元買入單位，是次易手帳蝕約90萬元或約7.6%。

荃威低市價5%沽 至於部分二線屋苑則出現低價買賣，該行王春江指，加息後部分業主擴大減幅，荃灣荃威花園N座中層5室，實用面積約533方呎，減價32萬元，以428萬元沽出，呎價約8,030元，低市價約5%。

買賣氣氛薄弱，惟租賃市場仍有強勁需求。堅尼地城KENNEDY 38錄首宗租務成交，呎租高逾70元水平。中原謝耀民稱，項目高層D室一房戶，實用面積約332方呎，以每月2.41萬元租出，呎租約72.6元，租金回報約2.9厘。