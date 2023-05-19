旺角一籃子物業放售 市值3.7億

本港樓市全面復常，本地老牌家族趁機放售旺角一籃子連租約物業，包括全幢商住物業、商舖及住宅單位，4項物業市值合共約3.73億元。

灣仔舖意向價兩億 仲量聯行梁瑋麟表示，該批物業最大型為煙廠街4號東匯全幢商住樓，於2018年入伙，共有18層住宅連3層商舖，面積共約17,700方呎，市值約2.08億元。另外有兩項商舖，包括花園街1K號全幢兩層商舖及豉油街60至104B號地下7號舖，現都租予食肆，市值分別約8,200萬元與6,800萬元。第4項為何文田大廈地下101室住宅單位，市值約1,500萬元。整批物業可合併洽購或單一出售。

此外，利嘉閣（工商舖）朱志健稱，代理放售灣仔軒尼詩道385至391號軒寧大廈地下1及2號舖連1樓全層，現已交吉，總面積約6,288方呎，業主意向價兩億元。

另方面，中原（工商舖）謝立生透露，上環信德中心招商局大廈一籃子商廈單位放售，總市值逾1.5億元。包括該廈912室及913室，以及901室及920室相連戶及902室，意向呎價約2.3萬元及2.5萬元。