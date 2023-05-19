大埔新盤185伙沽清

昨日University Hill售樓處出現排隊人龍，準買家有秩序地登記報到。

University Hill 20日售701戶 2B期加推132伙 近日二手樓市氣氛虛怯，惟新盤市場仍然熱鬧。新鴻基地產( 00016 )大埔白石角University Hill第2B期昨日次輪以價單形式發售185伙，於6小時內沽清，為該系列項目自上月底起第4度錄得即日沽清的紀錄，20日內累沽約701伙。發展商即晚上載價單4號，加推132伙。

該盤日前已分組抽籤，首批準買家於昨日上午約10時起陸續到售樓處報到，現場出現排隊人龍。次輪價單發售單位包括13伙開放式戶、36伙一房戶、127伙兩房戶及9伙三房戶，折實332.55萬元起。據悉，今批單位以供應最少的三房戶最搶手，並率先沽清。

4輪銷售兩期54%單位 據項目成交紀錄冊，該盤昨日售出單位的成交價介乎340.38萬至990.8萬元，單日吸金逾12.5億元。

該盤銷售連番報捷，發展商表示，由於向隅買家仍眾多，項目第2B期會增推單位滿足市場需求。事實上，自上月底該項目第2A期首輪銷售起計算，經過4輪銷售後，至今沽出單位佔兩期總供應1,295伙的約54%，套現逾48.4億元。

瑜一1C期再錄兩伙成交 另一個焦點樓盤將緊接開售。華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海將於明日下午2時截止認購，緊接周日作首輪銷售。該盤開售前夕，同系列第1C期昨連錄兩宗成交，單日吸金3,712.97萬元。最新沽出單位包括第5B座3樓A單位，實用面積656方呎，三房一套間隔，成交價1,867.53萬元，呎價約28,468元。發展商指，瑜一系列項目已累沽353伙，套現逾60億元。

年內一手買賣5025宗 此外，據美聯物業統計，受惠第一季交投旺勢，今年至昨日累錄5,025宗一手成交，較去年同期2,627宗增約91%。當中，逾5,000萬元豪宅佔134宗，為4年同期最多。

涉及單位為第7A期地下A室，實用面積1,343方呎三房戶，連車位成交價2,800萬元，呎價約20,849元。資料顯示，該單位曾於今年2月連車位以2,829萬元售出，其後於本月3日未連車位以2,888.8萬元重售。

University Hill第2B期向隅客眾多。左為新地副董事總經理雷霆。