大埔新盤185伙沽清
University Hill 20日售701戶 2B期加推132伙
近日二手樓市氣氛虛怯，惟新盤市場仍然熱鬧。新鴻基地產(00016)大埔白石角University Hill第2B期昨日次輪以價單形式發售185伙，於6小時內沽清，為該系列項目自上月底起第4度錄得即日沽清的紀錄，20日內累沽約701伙。發展商即晚上載價單4號，加推132伙。
該盤日前已分組抽籤，首批準買家於昨日上午約10時起陸續到售樓處報到，現場出現排隊人龍。次輪價單發售單位包括13伙開放式戶、36伙一房戶、127伙兩房戶及9伙三房戶，折實332.55萬元起。據悉，今批單位以供應最少的三房戶最搶手，並率先沽清。
4輪銷售兩期54%單位
據項目成交紀錄冊，該盤昨日售出單位的成交價介乎340.38萬至990.8萬元，單日吸金逾12.5億元。
該盤銷售連番報捷，發展商表示，由於向隅買家仍眾多，項目第2B期會增推單位滿足市場需求。事實上，自上月底該項目第2A期首輪銷售起計算，經過4輪銷售後，至今沽出單位佔兩期總供應1,295伙的約54%，套現逾48.4億元。
另外，嘉里建設(00683)的石硤尾龍駒道3號緹外下周一招標發售2座5樓A室，為實用面積4,557方呎的四房戶，招標時間為當日上午9時，並於同日上午11時截標。
瑜一1C期再錄兩伙成交
另一個焦點樓盤將緊接開售。華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海將於明日下午2時截止認購，緊接周日作首輪銷售。該盤開售前夕，同系列第1C期昨連錄兩宗成交，單日吸金3,712.97萬元。最新沽出單位包括第5B座3樓A單位，實用面積656方呎，三房一套間隔，成交價1,867.53萬元，呎價約28,468元。發展商指，瑜一系列項目已累沽353伙，套現逾60億元。
年內一手買賣5025宗
此外，據美聯物業統計，受惠第一季交投旺勢，今年至昨日累錄5,025宗一手成交，較去年同期2,627宗增約91%。當中，逾5,000萬元豪宅佔134宗，為4年同期最多。
維港滙II四房售2968萬
一手餘貨銷情持續，信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，最新招標沽出2座18樓A室，實用面積1,001方呎，採四房連多功能房間隔，成交價2,968萬元，呎價約29,650元。
朗濤撻訂戶賣平88萬
特色戶迅速獲承接，鷹君(00041)的大埔白石角朗濤，透過招標重新售出曾兩次取消交易的連花園特色戶，惟成交價較月初低逾88.8萬元。
涉及單位為第7A期地下A室，實用面積1,343方呎三房戶，連車位成交價2,800萬元，呎價約20,849元。資料顯示，該單位曾於今年2月連車位以2,829萬元售出，其後於本月3日未連車位以2,888.8萬元重售。
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