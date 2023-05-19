簡訊一覽
●知識產權（IP）代理及授權公司羚邦集團(02230)主席兼行政總裁趙小燕表示，旗下日本動漫業務已踏入收成期，目前正籌劃下一個5年計劃發展方向及目標；又透露仍有不少電影及動漫等授權正在洽談中，另正研究在港主辦實體動漫演唱會的可行性，強調將授權IP全球化的目標不變。至於由其發行的《男兒當入樽》動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》自今年1月上映，目前仍未落畫，港澳票房已逾4,300萬元，表現遠勝公司預期。
●中通快遞(02057)首季股東應佔淨利潤16.703億元（人民幣‧下同），按年升84.3%；調整後淨利潤增長82.05%，至19.19億元；毛利率按年升7.61個百分點至28.09%。公司調高全年業務量指引至包裹量達292.7億至302.4億件的區間，按年增長20至24%。同時，公司宣布劉政將辭任非執董，並委任今年5月起至今擔任阿里巴巴控股集團戰略投資部總監的陳旭東接任，兩者均於6月15日生效。
●中國建材(03323)披露，控股股東中國建材集團在周一經深港通增持公司3,544.4萬股H股，持股量增至佔已發行H股股數的約4.04%或全部已發行股份總數的約45.02%。
●新加坡航空終於結束連蝕3年的困境，截至今年3月底止年度純利更創下歷史新高的21.57億坡元（約125億港元），並向員工發放8個月獎金。
●澳門統計暨普查局公布，4月入境澳門旅客有227.4萬人次，當中內地旅客約138.7萬人次，香港旅客約74.53萬人次。
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