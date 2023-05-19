BlackBerry料3年後銷售升54%

網絡保安軟件及服務提供商黑莓（BlackBerry）周三向市場提供長期財務目標，預測在其網絡安全業務增長的支持下，2026財年的銷售額將比今年增長54%。

黑莓預計，2026財年收入將介乎8.8億至9.6億美元之間，網絡安全業務部門的毛利率預期將增長4至6個百分點。公司重申，其2024財年收入預測為6.65億至7億美元，分析師估計為7.01億美元。去年12月，公司預期網絡安全業務的收入將在2023財年上半年持平，但在下半年會有增長。

目標下財年改善現金流 此外，公司提出多個目標，在非公認會計準則（non-GAAP）下，到2026財年毛利率平均每年增逾兩個百分點；在2024財年顯著改善每股虧損及現金流情況，並同年第四季實現盈利能力；而從2025財年開始，將產生每股盈利和正現金流。

月初有消息指，黑莓擬分拆一項或多項業務上市的可能性，公司當時稱將會檢視一系列策略性選項，包括有可能分拆一項或多項業務，但強調沒有審視策略性選項的時間表，而在董事會同意某一項特別選項前，也不會披露公司評估的消息。同時，公司將繼續執行早前公布把非核心流動通訊產品的專利權，出售予Malikie Innovations。