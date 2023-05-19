思科季績勝預期 惟訂單減23%

網絡設備供應商思科（Cisco）季度業績出爐。截至4月29日止第三財季，思科收入為145.71億美元，按年增長13.52%，高於預期的143.9億美元；經調整每股盈利為一美元，高於分析師估計的97美仙。

雖然思科業績勝預期，不過由於供應鏈限制，產品大量積壓，影響客戶對新訂單需求，季內訂單數量下降約23%，思科周四早段股價受壓，曾報45.71美元，跌4.03%。

季內，公司軟件收入按年增長18%，軟件訂閱收入上升17%。年度經常性收入（ARR）為238億美元，按年增長6%，產品ARR增長10%。

公司高層在業績公布後的電話會議上表示，產品積壓加上宏觀經濟狀況，令新產品需求受到打擊。

思科行政總裁羅賓斯表示，從2至4月的訂單有所下降，原因是較早前產品出貨量增加意味客戶需要「消化這些出貨量」。他並提到，經濟環境艱難令客戶態度維持謹慎。

估全年收入增10% 羅賓斯稱，需求保持穩定，供應鏈改善讓客戶更有信心購買設備，以應對不斷增長的數據流。他又指，取消訂單的情況遠低於歷史水平。

此外，思科提供業績指引，預期第四財季收入按年增長14至16%，每股盈利1.05至1.07美元。2023年度收入預期按年增長10至10.5%，每股盈利3.8至3.82美元。

羅賓斯試圖將公司重塑為網絡服務及軟件的提供商，而這些服務及軟件是定期收費，並減少公司依賴一次性銷售昂貴器材，雖然這是打破傳統的嘗試，但思科仍需將新設備交到客戶手上，以便向他們出售與新產品相關的軟件和服務。