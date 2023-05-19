俄首季GDP縮 預警赤字嚴重

全球經濟衰退的潛在風險，原已為油市添上壓力。以石油作為主要收入的俄羅斯，為了報復西方國家制裁，於3月宣布自願減產後，石油輸出國組織和包括俄國在內的盟國（OPEC+）上月初更突然宣布額外減產，將大大減少了俄羅斯的石油收入。俄羅斯首季經濟按年由正轉負，當地政府預告今年預算赤字嚴重，大增經濟下行壓力。

此前已有分析預計，西方制裁和能源收入減少，將抑制俄羅斯未來幾年的經濟增長前景。俄羅斯聯邦統計局最新數據顯示，當地今年第一季國內生產總值（GDP）按年收縮1.9%，跌幅小於經濟部及央行預期的2.2%及2.3%，去年同期GDP為增長3%。首季GDP下降的主要原因是零售和批發商品營業額下降；而製造業、農業和建築業實現破紀錄的增長。俄羅斯去年全年經濟收縮2.1%。

俄攻烏軍費日耗70億 而俄羅斯入侵烏克蘭的軍費開支，也成為拖垮經濟的元兇之一。據指俄軍每天在烏克蘭需要消耗大約9億美元（約70.2億港元），兩個半月以來已經消耗完一年的軍費。

隨着支出增加，尤其是軍事行動支出，以及能源收入下降，俄羅斯在今年首4個月出現3.4萬億盧布（約3,309億港元）赤字；期內能源收入則暴跌至2.2萬億盧布（約2,141億港元），是自新冠疫情大流行開始以來的最低水平。

能源收入爆疫後新低 俄羅斯財政部長西盧安諾夫在一個會議中承認，石油和天然氣收入已降至多年來低位，凸顯了西方制裁的影響。儘管俄羅斯的非能源收入正按計劃增長，但油氣收入落後於計劃目標，今年預算將出現嚴重赤字。不過，他認為支出快於收入增長速度的失衡現象只屬暫時性，有信心這種失衡會得到平衡。

出席同一場合的俄羅斯總統普京聲言，因為俄羅斯維持減產以支撐價格，全球石油市場的形勢總體上絕對穩定。俄羅斯一直減產下，產量已達「所需水平」。他補充，俄羅斯包括自願減產的所有行動，與在全球市場維持一定價格環境的必要性相關，又稱該國與OPEC+進行了對話和接洽。

雖然俄羅斯致力減產，但美國的原油庫存意外增加，抵銷了供應減少對油價的刺激。美國能源情報署（EIA）數據顯示，截至5月12日一周，美國原油庫存出乎市場預期增加504萬桶，創下自2月以來最大單周增幅，市場原先估計會減少92萬桶。期內汽油庫存減少138.1萬桶，減幅略多過市場預期的106萬桶。

油價近期在70至80美元附近徘徊。紐約期油及布蘭特期油昨日偏軟，跌幅介乎0.8至1%。