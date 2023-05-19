萬達傳裁員三成兼減薪 恐步恒大後塵

近期萬達集團據報四出「撲水」，包括通過抵押融資、減持套現等方式。消息指，王健林在內部會議上承認集團遇到階段性困難，又指正與內銀商討境內貸款的「無還本續貸」方案，務求延長境內借款的本金償付時間。

去年4月起內地曾實行增值稅大規模留抵退稅，及其他暫緩繳稅等政策，導致當月財政收入和支出增速雙雙轉跌。該負責人指，今年首4個月財政收入增長，部分受特殊因素影響，包括去年製造業中小微企緩繳稅在今年入庫和部分稅收錯期入庫，拉高今年期內收入增幅。加上去年4月的留抵退稅政策於今年恢復常態，退稅額大減，直接拉高今年4月收入按年飆近七成。

國家金監總局揭牌 扣除上述特殊因素後，今年首4個月累計財政收入按年增長僅約4%，增幅較首季提升一個百分點。第一大稅項的增值稅收入扣除留抵退稅因素後，亦只升約10%。

同時，國家金融監督管理總局周四正式揭牌，意味中國銀保監會正式退出歷史舞台，金融監管體系邁入「一行一總局一會」（即人民銀行、金監總局和中國證監會），人行行長易綱、中證監主席易會滿及國務院副總理何立峰亦有現身揭牌儀式，金監總局黨委書記李雲澤更首次亮相。