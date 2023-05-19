長和料本地港口業務仍受挑戰

冀政府人工島項目「計到數」

另方面，通關後香港經濟逐步復常，利好本地零售，旗下零售商屈臣氏今年會在內地增逾300店舖，也會在線上招募新的「O+O」顧客，冀擴大客戶基礎。其中內地在實體店和網店均有購物的顧客群消費額，是純實體店顧客的3倍。本地電訊商3香港在復活節長假期間，漫遊用戶收入超過2019年疫情前同期水平。當被問到政府推進交椅洲人工島項目，他希望政府能夠「計到數」，在項目上能夠回本。