長和料本地港口業務仍受挑戰
隨着全球放寬防疫措施，經濟重啟，長江和記(00001)主席李澤鉅對零售和電訊業務表現有信心，惟料本地港口業務或持續面對全球經濟衰退、鄰近港口的競爭和加息的挑戰，幸而今年下半年國際貿易料會逐步改善，冀香港貨量會回升。管理層現在着重改善港口的營運效率，以提升競爭力。
冀政府人工島項目「計到數」
另方面，通關後香港經濟逐步復常，利好本地零售，旗下零售商屈臣氏今年會在內地增逾300店舖，也會在線上招募新的「O+O」顧客，冀擴大客戶基礎。其中內地在實體店和網店均有購物的顧客群消費額，是純實體店顧客的3倍。本地電訊商3香港在復活節長假期間，漫遊用戶收入超過2019年疫情前同期水平。當被問到政府推進交椅洲人工島項目，他希望政府能夠「計到數」，在項目上能夠回本。
至於3英國與當地Vodafone的合併，他指仍在洽談中，暫時從英國通訊辦公室（Ofcom）得到的訊息屬正面，將會適時對外公布。
李又指，集團每一個投資決定，都是看項目質素、穩健程度和回報率，故從來不選地點而是選項目。在全球50多個地區「每個都係本地市場」，從來無撤出過香港、內地、英國、歐洲、加拿大。他重申，集團任何競購不會有志在必得心態，因為「我哋唔識得追價」。
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