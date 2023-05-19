花旗估港樓復甦短暫 ３季內跌價７％

港府堅持不「撤辣」，港樓前景堪憂！花旗中國及香港地產研究主管楊海全最新發表報告就看淡港樓前景，直指住宅成交量自今年3月以來開始回落，形容新一輪樓市復甦周期意外地「短命」（Short-Lived），並預期本港樓市將由今季開始會掉頭下跌，至今年第四季回落約7%，變相令樓價全年「打和」收場！

該報告以《香港住宅樓價反彈是否已結束？》為題，引述地產代理美聯的全港35個大型屋苑交投數據，稱自3月底相關樓盤每周交投僅介乎35至63宗，而回顧2018年8月、2019年6月及2021年8月的3輪樓價回調，成交宗數同樣不足80宗，故料今次樓價亦會調整，要待美國聯儲局明年初掉頭減息，農曆新年過後才見小陽春。

該行又指，看到首季住宅樓價急升7%，窒礙了部分潛在買家入市意欲，而樓市小陽春後二手成交量急速回落，以及大量新盤供應和發展商出價低過預期，都是影響樓市的關鍵，故對港樓前景下調至「中性」。

非本地人置業需求未恢復 報告又以4月住宅「買家印花稅」個案未見起色為佐證，指該月本港只錄71宗支付住宅「買家印花稅」個案，佔全月一手、二手住宅成交量1.5%，與通關後的1至2%相若，低過疫情前（2018至2019年上半年）的5.2%，反映非本地人買樓需求未見復甦。至於與「雙倍印花稅」的個案亦僅佔整體2.7%，低於疫情期間，反映購買第二套或以上住宅的投資需求低迷。