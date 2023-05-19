16企年內試驗數碼港元

3發鈔行有份 研6應用場景 未定何時發行 香港金融管理局昨日啟動「數碼港元」先導計劃，16間來自金融、支付和科技界的入選公司將於年內進行首輪試驗，深入研究零售層面「數碼港元」的6大潛在應用場景，包括全面支付、可編程支付、離線支付、代幣化存款、第三代互聯網（Web3）交易結算及代幣化資產結算，最快於今年11月的金融科技周公布初步試驗成果。總裁余偉文強調，該局目前尚未決定會否及何時正式推出「數碼港元」。

余偉文昨指，先導計劃為金管局與業界聯手探索創新用例的良機，為將來可能推出「數碼港元」作好準備。當局以三軌道方式進行研究，先導計劃為第二軌道的重要組成部分。他形容，「數碼港元」為極複雜和具挑戰性的工作，不只局限於技術，同時需要市場集體智慧和努力去創造創新用例，令「數碼港元」廣泛採用。香港為最早推出試驗計劃的地方之一，相信經驗能惠及其他央行。

滙豐校園構建支付生態圈 16企業入選方案準則方面，包括能充分發揮「數碼港元」的潛在用途；展現創新元素，與市場現存方案有顯著分別；提升客戶體驗或解決目前痛點；準備好隨時在市場上局部測試，做好相關風險分析及投入足夠資源；方案符合現有牌照要求。

金管局副總裁李達志認為，香港研發「數碼港元」與內地現正進行的「數碼人民幣」試驗無關，包括歐美在內，全球各地共百間央行均有開展對央行數碼貨幣（CBDC，香港版本稱為「數碼港元」）的研究。雖然目前尚未有清晰用例，但希望提早作出準備；若他日有明確需要時，就可盡快推出。他補充，較早前諮詢亦收到跨境支付相關建議，但現階段希望先專注於本地應用。

Web3企業亦積極參與「數碼港元」開發，區塊鏈及加密貨幣方案企業Ripple夥拍富邦銀行（香港）建立使用「數碼港元」的房地產代幣化方案，透過使用區塊鏈技術及「數碼港元」，用家可在數分鐘內完成出售物業資產，商業銀行也能快速處理貸款及提供其他彈性的付款安排。

畢馬威料消費模式暫不變 畢馬威中國銀行業高級合夥人馬紹輝認為，CBDC逐漸成為區塊鏈技術的主要應用項目，金管局和中國人民銀行正引領該新技術的應用。由於香港目前的支付方式廣泛及多元化，他預計「數碼港元」未必在短中期內對消費模式產生重大影響，但使用CBDC進行結算跨境貿易和投資，將令交易活動更無縫、簡單及快捷，並將有助鞏固香港作為亞洲貿易及投資中心的地位。

另為促進政府、業界和學術界在CBDC研究方面的合作，金管局計劃成立CBDC專家小組，由本地大學頂尖學者組成，以支持探索CBDC的主要政策和技術，如私隱保障、網絡安全和互聯互通。

入選公司名單及其建議用例