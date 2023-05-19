去季全球債務2378萬億 史上次高

國際金融協會（IIF）公布的統計數據顯示，今年首季全球國家的負債規模增加8.3萬億美元，至304.9萬億美元（約2,378萬億港元），乃有紀錄以來第二高數字，僅次於去年首季的歷史峰值。

IIF發布的「全球債務監測」季報指出，全球的債務與產出比率保持在335%，該比率在2021年疫情期間曾錄得360%的紀錄新高。

新興國首破百萬億美元 數據又顯示，若與新冠疫情前相比，全球債務上升45萬億美元，預期未來將會持續增加。新興市場國家的債務增長較快，當中75%在首季債務上升，導致新興市場國家債務總額首度突破100萬億美元，並較2019年的75萬億美元增加33%，佔全球債務約三分之一，中國、墨西哥及巴西等增幅最大。

部分大型新興市場國家正受惠於美元匯價相對疲軟，吸引投資者購買其本幣債務，但對其他新興市場國家而言，已發展國家的利率上升導致息差縮小，或令舉債成本快速上升，發債顯得更困難，甚至無法成功。IIF亦直言，隨着新興市場和已發展市場之間的息差縮小，令新興市場本幣債券對外國投資者的吸引力下降。

IIF亦關注去年利率快速上升對一些銀行資產負債表的影響，稱儘管最近的銀行倒閉似乎是個別而非系統性的，但恐懼蔓延已促使市場從美國地區銀行大量提取存款，並擔心小型銀行緊縮貸款，會對一些企業和家庭造成更大的傷害。