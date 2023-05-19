人幣全球支付佔比排第5 匯價續貶

環球銀行金融電訊協會（SWIFT）昨發布4月人民幣月度報告和數據統計顯示，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第5大最活躍貨幣的位置，佔比2.29%，惟與3月相比，人民幣支付金額總體減少21.55%，同時所有貨幣支付金額總體減少22.69%。

SWIFT數據亦顯示，今年4月，在主要貨幣的支付金額排名，美元、歐元、英鎊和日圓分別以42.71%、31.74%、6.58%和3.51%的佔比位居前4位。

近日人民幣匯價表現疲弱，在岸及離岸匯率日前均跌穿7算。中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價昨報6.9967，較周三中間價下跌219點子，創逾5個月最低。另外，離岸人民幣兌每美元匯價繼續走弱，昨跌逾500點子，報7.0611；而在岸人民幣兌每美元跌超過300點子，報7.0287。

中信証券認為，由於近期美國銀行業風波與債務危機升溫，導致市場避險情緒急增，加上美國核心通脹增速仍較高，近期披露的長期通脹預期意外上升，令市場對於美國聯儲局降息預期有所下調，推動美匯指數上升，導致人民幣匯率一定程度受壓。

商品需求減 勢跌價 與此同時，隨着本周又一波令人失望的最新內地經濟數據公布，對於放鬆政策以推動經濟成長的呼聲升溫，加上人民幣貶值對大宗商品市場顯然構成阻力，因為這使得中國對能源、原物料和食品的大量進口需求變得更加昂貴。隨着經濟疫後復甦的動力漸失，對原油、鐵礦石和銅等主要商品的需求已經下跌，這令價格承壓。