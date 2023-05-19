日本傳113億補貼美光先進晶片廠

美國積極截斷中國的高端晶片及相關設備供應之際，作為美國的盟友日本亦加快拉攏各大晶片廠到日本設廠，以圖配合美國的圍堵中國行動，並振興日本的半導體產業。外媒引述消息指，日本政府將補貼2,000億日圓（約113億港元），助美光科技（Micron）在廣島工廠引入極紫外光（EUV）光刻機，建立業界最先進的「1-gamma」工藝生產線。另有日本官員透露，包括台積電、英特爾在內的海外半導體大廠均有意加大在日投資。

美光將於日本廣島工廠投資5,000億日圓，建設採用了荷蘭ASML的EUV光刻機先進生產線，料於2025年起正式投入生產。EUV光刻機是生產先進半導體不可或缺的設備，受美國的技術出口禁令影響，當前中國企業已無法獲得EUV光刻機。

Sony擬拆金融業務上市 事實上，美光的生產線擴張只是日本政府重振半導體產業大計的其中一環。日本經濟產業大臣西村康稔表示，多家海外半導體公司都打算加大在該國的投資。其中，正在熊本縣興建工廠的台積電也表示，願意考慮在日本進一步投資。

美國英特爾稱，會在後段製程（即晶片封裝、測試等生產程序）擴大和日本晶片設備商的合作；應用材料指會與剛成立半年的日本半導體企業Rapidus加強合作。南韓三星電子亦將在日本設立後段製程的研發投資中心。

另一方面，日本企業活動亦趨活躍。索尼（Sony）指正考慮在兩至3年內，將包括人壽保險和銀行業務在內的金融業務分拆上市，以提高對遊戲娛樂及影像感測器業務的投資。

消息推動該股周四狂飆6.4%，報13,720日圓，創去年1月8日以來收市新高。該企計劃本財年結束（明年3月底）前評估這項分拆計劃。

日經6連揚 富達撐續漲 受良好的經濟數據及商業景氣帶動，日本股市近期表現出色。富達國際日本投資主管鹿島美由紀表示，現在日股「要醒過來了」，股神巴菲特的言論及行動也吸引更多投資者。她解釋，日本政府提出了很多誘因，推動公司注重企業治理，希望企業放眼長期，審視業務長期策略及配置。日企股份回購及派息支出增加，交叉持股比例降低，這些變化未來持續發酵，變革更加明顯，估值會持續改善。

日股昨日繼續做好，日經指數再升1.6%，報30,573點，連升6個交易日，再刷新2021年9月中以來高位；東證指數報2,157點，升1.14%，乃1990年8月以來收市高位。