騰訊獲大行唱好 股價仍偏軟

券商普遍薦買騰訊

券商普遍維持騰訊「買入」或「增持」評級，暫時全城「最牛」的是野村，予其目標價510元，花旗及里昂亦是少數給予500元以上目標價的券商。

里昂估次季多賺三成 中金公司表示，騰訊首季《王者榮耀》、《穿越火線》等長青遊戲保持良好走勢，版號發放恢復正常後，新遊戲料陸續上線，海外市場現已基本消化後疫情時期時長減少的影響，有見遊戲業務改善趨勢顯著，預計第二季遊戲收入按年增11%。

里昂指出，受惠更多新遊戲於暑期推出及內地經濟持續復甦，且騰訊今年維持嚴格成本控制，看好騰訊第二季收入及利潤增長進一步改善，料按年分別增長14%及31%。

瑞銀亦稱，管理層表明繼續專注於提升效率，潛在利潤率上升空間，加上遊戲及廣告今年增長強勁，繼續看好騰訊；又謂騰訊及其他廣告平台會是炒作中國消費復甦的選擇，可避開電商平台激烈競爭帶來的風險。