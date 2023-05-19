騰訊獲大行唱好 股價仍偏軟
日前放榜的騰訊控股(00700)首季盈利不及市場預期，但券商普遍看好其遊戲業務前景，加上管理層降本增效的態度堅決，有望進一步改善第二季業績表現。頂着券商「祝福」光環的騰訊卻無法提振股價，昨日一度跌最多3.9%，低見329.4元，全日跌幅縮窄至0.87%，收報339.8元；「北水」昨日經港股通淨買入騰訊15.51億元。
券商普遍維持騰訊「買入」或「增持」評級，暫時全城「最牛」的是野村，予其目標價510元，花旗及里昂亦是少數給予500元以上目標價的券商。
里昂估次季多賺三成
中金公司表示，騰訊首季《王者榮耀》、《穿越火線》等長青遊戲保持良好走勢，版號發放恢復正常後，新遊戲料陸續上線，海外市場現已基本消化後疫情時期時長減少的影響，有見遊戲業務改善趨勢顯著，預計第二季遊戲收入按年增11%。
里昂指出，受惠更多新遊戲於暑期推出及內地經濟持續復甦，且騰訊今年維持嚴格成本控制，看好騰訊第二季收入及利潤增長進一步改善，料按年分別增長14%及31%。
瑞銀亦稱，管理層表明繼續專注於提升效率，潛在利潤率上升空間，加上遊戲及廣告今年增長強勁，繼續看好騰訊；又謂騰訊及其他廣告平台會是炒作中國消費復甦的選擇，可避開電商平台激烈競爭帶來的風險。
阿里巴巴(09988)的雲業務宣布降價後，騰訊亦「跟隊」。中金認為，這些都是雲計算行業競爭中的常態，預期騰訊第二季金融與雲業務收入將按年增17%。滙豐環球研究相信，雲業務降價對騰訊影響有限，基於該業務貢獻較少，且降價只針對部分基礎設施即服務（IaaS），主因中小企長期預付合約。
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