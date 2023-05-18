輪商精選：阿里低面值認購證15017值博
阿里巴巴(09988)將在今日公布業績，股價自上周三起連升5日，昨日稍為回落，收報85.45元，跌0.35%。市場預料阿里截至今年3月底止2023財年的非公認會計準則淨利潤介乎1,312.8億至1,391.17億元人民幣，按年下跌3.7%至上升2%，同時關注阿里管理層對最新營運策略、公布大型重組後未來分拆業務等的指引。
觀察個股輪證資金流向，好倉於近期見有資金留意，上周三至本周二共錄得約370萬元資金流入。淡倉近期亦獲資金吸納，例如上周四至本周二皆錄得資金流入，合共約360萬元。
看淡首選11183
由於阿里股價早前連日上升，投資者如看好，部署認購證時建議將選擇產品的目標價往上調，以維持一定槓桿。故此，建議可留意阿里認購證15017，行使價101元，2023年9月26日到期，實際槓桿6.4倍，為輕微價外、低面值、高槓桿的產品。
投資者如看淡，可留意認沽證11183，行使價73.75元，2023年12月20日到期，實際槓桿4倍，為低面值、高槓桿之選。
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