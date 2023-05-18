未補價公居屋成交月縮28％

樓市交投轉靜，未補價第二市場成交量同時回落，根據香港房屋委員會資料，4月同類市場公屋及居屋只錄301宗成交，較3月全月回落約28.5%。

新居屋做足按揭，最受市場追捧。資料又顯示，長沙灣麗翠苑及凱樂苑上月仍分別錄13宗及14宗成交。至於5月整體第二市場暫錄39宗，按月增逾2.5倍，有關數字下月初將再作調整。

葵康苑累減101萬沽 不少居屋業主劈價吸客。美聯陳偉健表示，葵涌葵康苑B座中層2室，實用面積約556方呎，三房間隔，4月在第二市場開價500萬元，本月初減至450萬元，即獲多組客洽購，終售399萬元，累減101萬元，呎價約7,176元。

富誠地產陳彬稱，新蒲崗景泰苑低層6室，第二市場曾叫價265萬元，減至205萬元沽，呎價約10,459元，減幅近23%。

另外，中原黎宗文指，大圍雲疊花園1座中層K室，實用面積約593方呎，三房間隔，未補價市場開價約640萬元，議價後大減150萬元，以490萬元易手，呎價約8,263元。