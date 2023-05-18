鄧成波家族放售油麻地商場值7.2億

該物業總建築面積約62,300方呎，包括地下面積約6,600方呎，設有獨立入口，內置扶手梯及3部升降機連接1至3樓，可打造成區內特色主題商場，同時，業主可享有基座商場外牆廣告權，廣告位總闊度逾300呎。

石門商廈特色戶貶值8%

高力資本市場及投資服務部聯席主管王唯峰表示，項目地下及2至3樓仍有租客，一樓交吉，預計核心區零售店舖年內租賃回報按年可增長約8%。該行資本市場及投資服務部董事鄭元禮稱，整個物業重新出租，估計每月總租金可達300萬至350萬元，回報率達5厘以上。資料顯示，項目約9年前以約8.3億元購入。另外，上述家族亦再放售荃灣海濱廣場，意向價約12億元，較去年低約一億元。