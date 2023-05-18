鄧成波家族放售油麻地商場值7.2億
通關後本港商舖買賣轉趨熱鬧，鄧成波家族持有的油麻地彌敦道525至543A號部分地下至3樓基座商場，趁勢透過高力代理推出市場放售，市值約7.2億元。
該物業總建築面積約62,300方呎，包括地下面積約6,600方呎，設有獨立入口，內置扶手梯及3部升降機連接1至3樓，可打造成區內特色主題商場，同時，業主可享有基座商場外牆廣告權，廣告位總闊度逾300呎。
石門商廈特色戶貶值8%
高力資本市場及投資服務部聯席主管王唯峰表示，項目地下及2至3樓仍有租客，一樓交吉，預計核心區零售店舖年內租賃回報按年可增長約8%。該行資本市場及投資服務部董事鄭元禮稱，整個物業重新出租，估計每月總租金可達300萬至350萬元，回報率達5厘以上。資料顯示，項目約9年前以約8.3億元購入。另外，上述家族亦再放售荃灣海濱廣場，意向價約12億元，較去年低約一億元。
此外，中原（工商舖）張志傑透露，沙田石門W LUXE高層S5室連平台特色商廈單位，面積約1,105方呎，平台約245方呎，成交價約1,680萬元，呎價約15,204元為項目自2021年4月以來呎價新高。
市場資料顯示，該單位原業主於2018年以約1,821萬元購入，現時轉售帳面損失約141萬元，物業貶值近8%。
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