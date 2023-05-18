新盤概況：瑜一‧天海周日賣90伙

市區新盤展開新一輪銷售，華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，落實周日首輪以價單形式發售90伙，並緊接周一起招標發售20伙。

該集團銷售總監封海倫昨表示，該盤已接獲逾2,000張入票，按價單發售單位計，超額認購約21倍。她指，將以價單形式發售單位涵蓋一房至三房戶，折實價798.91萬至3,007.79萬元，折實呎價21,948元起。

當日會安排買家到場抽籤，並設向隅客優先組別，供之前兩期曾入票認購三房戶及兩房連儲物室的買家率先揀樓。至於招標單位全屬向南及維港方向的三房連儲物室戶型，包含兩伙池景連平台特色戶。

該集團執行董事關堡林稱，樓盤正待批預售樓花同意書，現時陸續開展前期銷售工作，計劃率先推出623伙的滙都I，而滙都II亦將緊接推售。項目距離洪水橋輕鐵站僅約一分鐘步程，坐落北部都會區，定價會參考區內同類型屋苑。

該公司市務部市務經理邱英發稱，滙都I標準戶型涵蓋一至三房，實用面積約321至522方呎，亦有105伙特色戶。整體主打兩房戶，佔總供應逾七成。樓盤預計關鍵日期為2025年6月。

另外，路勁地產等的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，日前重新沽出早前遭終止交易的1A座11樓A室四房單位，實用面積1,135方呎，最新成交價3,924.7萬元，呎價約34,579元。資料顯示，該單位曾於2021年5月以4,068.2萬元賣出，最新成交價低約3.5%。