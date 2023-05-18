二手再現跌市警號

豪景呎價低見6313元 啟豐園海景戶蝕11% 二手樓市淡靜，走勢未明之際，市場已出現4大回落警號。其中，新界私樓青龍頭豪景花園成交呎價低見約6,300元，屬未補價公屋水平。同時，優質盤都要蝕讓走貨，屯門啟豐園全海景單位約3年帳面跌價約11%。至於將軍澳居屋安寧花園銀主盤於昨日拍賣即場調低底價才售出，同場低估價近三成推拍的屯門市廣場銀主盤，更無人承價下收回。

交投冰封，業主開始心急。晉誠地產胡卓輝表示，上述豪景花園16座極低層C室，實用面積約792方呎，最初連車位開價768萬元，由於已放盤兩年多，近日市靜下睇樓客不多，原業主擴大減幅，最終以500萬元沽出單位，較銀行估價低約25.5%，呎價約6,313元，另外車位亦以70萬元售出。

胡續稱，原業主早於2010年11月以約330萬元連車位購入，帳面仍賺約240萬元。而新買家早前以508萬元沽出同屋苑14座面積較細單位，成交呎價都達8,850元，現時換購上址「升級」。

過往「唔憂賣」的優質放盤，近期都要蝕賣。置安居蘇永耀指，啟豐園3座極高層A室兩房戶，實用面積約414方呎，望全海景，最初以560萬元放售已低於入貨價，其後再劈40萬元，獲睇樓半年買家以520萬元購入，呎價約12,560元。單位約3年前以約585萬元購入，帳面蝕讓65萬元。

安寧銀主盤降拍賣底價售 中原陳鴻霆稱，二手交投以減價成交為主，馬鞍山曉峯灣畔3座中層A室，實用面積約482方呎，減價20萬元至700萬元沽，呎價約14,523元。原業主持貨約5年，帳蝕約40萬元。

此外，忠誠拍賣昨一口氣推出23個銀主盤拍賣，吸引約50人出席，並售出4伙住宅。其中，安寧花園5座高層F室，實用面積約583方呎，已補價自由市場開價470萬元，獲4組買家出價競逐，一度承價至565萬元，仍未達底價收回。

惟相隔約半小時後，銀行突然即場降低底價翻拍單位，以550萬元開價供有關買家再度競價，最終僅以一口價售出。相比原先開價高出80萬元，呎價約9,434元。

該行拍賣部總經理鄭世傑表示，樓市交投氣氛較淡靜，除部分單位在拍賣前降低開價外，部分物業如上址在首次拍賣收回後，銀行亦即時調低底價。

屯廣低估價170萬無人吼 場內部分私宅銀主貨雖以大幅折讓價推出，惟依然無人問津。如屯門市廣場7座低層F室，實用面積約525方呎，推拍價僅410萬元，較網上初步估價約580萬元，低出多達170萬元，但仍未能吸引買家出價而收回。

至於同場售出的3伙私宅銀主盤，包括西南九龍御金‧國峯6座高層F室，以560萬元成交。而旺角弼街73號高層單位，以及大角咀富多來新邨2期1座低層F室，分別以473萬元及330萬元易手。

啟豐園蝕賣單位，望全海景觀。 昨日的銀主盤拍賣會，吸引約50人出席。 二手樓市4大回落警號