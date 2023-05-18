簡訊一覽
●中電控股(00002)旗下中電源動集團與AVis Hong Kong宣布，合作推出香港首個一站式電動車租賃及充電服務，協助企業以具成本效益的專業方案轉型至綠色運輸，推動電動車普及化，支持香港邁向車輛零碳排放。
●華潤電力(00836)公布，附屬電廠今年首4個月售電量按年增加5.3%至6,195萬兆瓦時，其中附屬風電場及光伏電站場的售電量分別增加20.1%及43.6%。單計4月份，附屬電廠的售電量達到1,507.56萬兆瓦時，按年增加16.6%，其中附屬風電場及光伏電站分別增長18.5%及30.2%。
●國泰航空(00293)公布，集團今年首4個月載客人數近600萬人次。國泰4月載客138.1萬人次，按年增32.83倍，收入乘客千米數升31.39倍，乘客運載率增加31.3個百分點至86.9%，以可用座位千米數計算的運力增19.73倍；同月運載10.93萬噸貨物，按年多18.4%。
●智欣集團控股(02187)宣布，與永定自然資源局簽訂投資合同書，有條件同意在中國福建省龍岩市永定區投資建設石英礦深加工及輕質環保建材生產項目，總投資額為11億元人民幣。
●停牌逾年的奧園健康(03662)公布，截至去年底止全年純利1.6億元（人民幣‧下同），按年虧轉盈，每股盈利22.09分，不派末期息。該公司股份續停牌。
●瑞科生物(02179)宣布，獲選納入為MSCI中國小型股指數的成分股，將於5月31日收市後生效。
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