Z世代活躍參與信貸活動

全球資訊公司環聯公布研究結果，指隨着香港Z世代（1995至2010年出生）消費者邁向成年，其信貸活動亦愈趨活躍。環聯亞太區研究及諮詢首席顧問陳源稱，Z世代消費者逐漸成年，受數碼時代、不斷變化的金融環境及疫情影響，與之前的千禧世代亦有所不同。

該研究發現，在18歲或以上的Z世代消費者中，有71%於2021年有活躍參與信貸活動，人數超過24.7萬；最廣泛持有的信貸產品為信用卡，96%有參與信貸活動之Z世代消費者均持有信用卡，其次為個人貸款（12%）、循環貸款（11%）、信用卡貸款（5%）及按揭（4%）。

今年首季接受調查的Z世代消費者中，19%計劃來年申請新信貸或為現有信貸再融資。有同樣計劃的其他世代消費者比例分別為千禧世代（1980至1994年出生）有14%，X世代（1965至1979年出生）有8%，嬰兒潮世代（1946至1964年出生）有5%。Z世代雖有一定信貸需求及信貸參與水平，但21%受訪Z世代認為沒足夠渠道獲取信貸。

人均持2.7張信用卡 Z世代消費者所持有的信用卡數量略少，人均持有2.7張，而同齡千禧世代消費者人均持有2.8張，或反映疫情早期對新信用卡需求較低。

另外，Z世代比同齡千禧世代的消費者傾向持有更多非銀行發行的信用卡，包括財務公司及虛擬銀行，或由2020年左右出現的虛擬銀行帶動。有17%的Z世代消費者持有非銀行發行的信用卡，比同齡千禧世代（9%）高接近兩倍。同時，有91%千禧世代消費者只持有銀行發行的信用卡，而Z世代消費者有84%。