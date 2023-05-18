六成港人估夠錢使到80歲

保誠發表調查報告，發現僅有52%香港受訪者滿意現時財務狀況，而59%受訪者認為自己會有足夠積蓄，以應付活到80歲甚至更長壽的開支。

該份名為「成就未來——亞洲調查報告：反思身心健康，對未來展望如何變化」的報告，向亞洲13個市場中5,000名居民進行調查。

隨着亞洲人口老化，退休後財務保障令人擔憂。以香港為例，財務需求是延長工作生涯的主要動力，但僅半數受訪者滿意現時財務狀況。三分之一亞洲受訪者指有定期向退休基金供款，以改善財務狀況。

35%投資股債拓收入 調查又顯示，許多人正尋求收入來源多元化，例如35%受訪者投資股票及債券，以累積更多儲蓄及退休基金，31%正參與風險較高的投資，如非同質化代幣（NFT）及加密貨幣等另類數碼資產；另有29%受訪者有多於一份工作。

在後疫情時期，家庭和健康比事業成功更重要。68%受訪者近年對人生成功的定義改變，43%受訪者認為疫情是重新評估優先事項的關鍵因素。在優先事項中，保持情緒和心理健康的排名亦上升，由5年前排名近底升至現時的第二位。

此外，78%受訪者正運用科技實現人生目標，如使用流用應用程式理財、諮詢財務意見及監察健康狀況。

該報告建議，亞洲各地政府可幫助不同年齡的市民學習新技能，並且鼓勵採取更健康的行為和生活方式，而獲取新技能有助延長事業、保持生產力，並滿足長壽的財務需要；報告同時建議公司考慮實施家庭友善的政策及福利，讓員工有更多時間陪伴和照護家人，此舉有助僱主招募及挽留所需人才。