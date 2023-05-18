滙控傳棄英國養老金市場

外媒引述滙豐的聲明證實，將根據適用的法律和監管要求，解除HSBC Master Trust及其在英國的實體；又指經過廣泛評估後，已採取這一戰略方向，將資源重新分配給其他優先事項。

據報滙豐未有透露其在發展養老金信託方面已投入的資金規模，惟根據HSBC Master Trust提交予英國公司註冊處的帳目，HSBC Master Trust之前從銀行獲得170萬英鎊（約1,655萬港元）的注資。

調整英業務資源有迹可尋

早前有消息指滙豐將6間位於英國的分行停業，又預期年內共有108家分行關閉，主要是過去5年英國銀行的常客減少65%，遙距銀行業務成為大多數人的常態。另有指滙控擬在倫敦尋找40萬至50萬方呎的地方作新的全球總部，目前集團的總部在金絲雀碼頭，租用面積共110萬呎，分布在全幢45層，租約據悉在2027年初到期。