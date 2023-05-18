華11招助新能源車下鄉 車股照挫

市場憂慮內地上月經濟數據全線失速之際，內地再出招推動新能源車下鄉，為汽車產業景氣托底！國家發改委昨公布，支持農村地區購買新能源汽車，鼓勵有條件的地方對農村戶籍居民於戶籍所在地縣域內購買新能源汽車，給予消費券等支持。

發改委周三發布《關於加快推進充電基礎設施建設，更好支援新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見》，提出11項舉措，引導農村地區居民綠色出行。意見提出加大農村地區汽車消費信貸支持，鼓勵金融機構在依法合規、風險可控的前提下，合理確定首付比例、貸款利率、還款期限；並健全新能源二手車評估體系，對新能源二手車加強檢查和整修，鼓勵企業面向農村地區市場提供優質新能源二手車等。

此外，中國乘用車市場信息聯席會昨公布，本月1至14日新能源車零售量為21.7萬輛，按年升1.01倍，按月多17%；同期乘用車市場零售量70.6萬輛，按年及按月各升55%及24%。今年來新能源車累售206萬輛，按年升41%；同期乘用車累售660.2萬輛，按年增3%。

福士有意搭載華為軟件 至於被判刑的內地富商肖建華「明天系」相關公司易安財險，本月初在獲中銀保監同意轉讓予比亞迪後，消息指比亞迪副總裁周亞琳將出任易安財險董事長，而中銀保監已批准易安財險改名為「比亞迪財險」，公司將申請車險經營資格，並開展工程保險及物流運輸保險等業務。

據悉外資車企亦有意深化與內地通訊設備商的合作，冀藉此在內地贏得更大的新能源車市場份額。最新有指德國車廠福士汽車（Volkswagen）已與華為就在內地銷售的汽車搭載華為軟件會談，該企亦有與其他內地企業洽談相關事宜，惟華為未有回應傳聞。